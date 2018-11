Politiek zit met vragen over afspraken tussen Airbnb en Amsterdam

De Amsterdamse GroenLinks en PvdA willen weten waarom Airbnb wél veel data over verhuurders deelt met Barcelona, maar niet met Amsterdam. Volgens de partijen is inzicht in die data nodig om op te treden tegen illegale verhuur.

De partijen hebben vragen gesteld aan de wethouder nadat AT5 vorige week berichtte dat Barcelona en Airbnb afspraken hebben gemaakt over het delen van data. De Spaanse stad krijgt sinds september naam, adres en een kopie van het legitimatiebewijs. Ook laat Airbnb Barcelona meekijken in de systemen naar andere gegevens van de verhuurders.

Meer steden

Amsterdam zou dit ook graag willen, maar heeft dat soort afspraken niet. Vooralsnog was Airbnb terughoudend met het delen van informatie aan Amsterdam omdat het in strijd zou zijn met de Europese privacyregels.

GroenLinks en de PvdA willen van het college weten hoe dit komt dat het bedrijf met Barcelona wél zulke afspreken heeft. Ook willen de partijen weten of Airbnb naast Barcelona met meer steden data deelt. De partijen willen dat het college Airbnb vraagt om per direct gegevens te delen over adressen waar wordt verhuurd.