Beppie kan haar straat niet meer uit door trappetjes

Beppie Bosma woont al meer dan vijftig jaar in de Hoek van Hollandstraat in Nieuw-West. Sinds kort is ze slecht ter been en nu merkt ze dat als ze haar straat uit wil, ze altijd via een trappetje moet. 'En dat gaat een beetje moeilijk.'

De Hoek van Hollandstraat ligt dieper dan de omliggende straten. Daarom staan er aan meerdere kanten trappen.

Nu ze een rollator heeft, ziet ze pas hoe ingesloten ze eigenlijk woont. 'Ik kan alleen nog naar het Delflandplein om boodschappen te doen, maar niet meer naar de Westlandgracht waar ik altijd zo graag loop', zegt mevrouw Bosma. Ze is 83 jaar oud.

Egaliseren

Beppie hoopt dat er een stukje straat geëgaliseerd kan worden, zodat zij er ook met haar rollator overheen kan. 'Ik ben geen handyman, maar het lijkt me toch dat dat mogelijk zou moeten zijn.