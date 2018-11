'Estelle Cruijff door drie mannen mishandeld en beroofd'

Estelle Cruijff zou afgelopen zaterdag in Amsterdam door drie mannen zijn beroofd en mishandeld. Er is daarbij flink veel geweld gebruikt, zegt misdaadverslaggever John van den Heuvel bij RTL Boulevard.

Bij het incident zou Cruijff ook gewond zijn geraakt. 'Er is sprake van geweld en er is sprake van verwondingen. Hoe ernstig die verwondingen zijn, is niet duidelijk', aldus Van den Heuvel. 'Het heeft heel veel impact op haar gehad. Ze is daar behoorlijk door ontdaan.'

Ook is onduidelijk of er bij de beroving buit is gemaakt 'De politie doet uitgebreid onderzoek. Het is allemaal in Amsterdam gebeurd. De gelukkige omstandigheid daarbij is dat er veel cameratoezicht is. Dus er is een kans dat er beelden beschikbaar zijn of beschikbaar komen waaruit meer informatie valt af te leiden.'