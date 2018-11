Ondanks weerstand opnieuw vergunning voor bouw hotel Heineken Hoek

De weg is alsnog vrij voor de komst van een hotel op de Heineken Hoek aan het Leidseplein. Er komt een hotel met 36 kamers. Ondanks flinke weerstand vanuit de buurt heeft de gemeente toch een vergunning afgegeven voor de komst van een café en hotel op de Heineken Hoek.

Het is de tweede keer dat de gemeente een vergunning voor het plan van de Heineken Hoek geeft. Eerder moest de gemeente de vergunning intrekken omdat de rechter oordeelde dat een gedegen motivatie ontbrak. Zo zou het de komst van het hotel in strijd zijn met de hotelstop en de bouw van het pand zou niet in de 'structuurvisie' passen.

Nu de gemeente de motivatie wel heeft gegeven en duidelijk kon maken dat de plannen voor het hotel al voor de hotelstop werden gemaakt, is er opnieuw een vergunning verstrekt.

Glazen gebouw

Het hotel moet ruimte bieden voor 36 kamers. Voor de bouw wordt het huidige pand gesloopt en er komt een glazen gebouw voor in de plaats. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, die eerder met succes naar de rechter zijn gestapt, zijn nog steeds faliekant tegen de plannen.

De motivatie van de gemeente is volgens voorzitter Rogier Noyon allerminst overtuigend. 'Hotels moeten gespreid worden over andere delen van de stad. Waarom het toch hier op het Leidseplein moet terwijl er al zoveel hotels in de buurt zijn, is ons een raadsel.'

Er loopt nog een hoger beroep over de plannen. Dat wordt op 28 november behandeld.