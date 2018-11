Medewerkers MC Slotervaart boos op minister: 'Het liefst trek je hem uit z'n kantoor'

Twaalf dagen na het faillisement van het MC Slotervaart is er voor patiënten en personeel nog steeds veel onzekerheid. Voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers. Intussen werkt een deel van het personeel zelfs op hun vrije dagen, om toch zoveel mogelijk te kunnen doen. Ze zijn boos en gefrustreerd, maar ze gaan niet naar huis.

De medewerkers moeten tegenwoordig hun eigen uniformen wassen. De personeelsruimten worden nauwelijks nog schoongemaakt en patiënten krijgen vaak de nodige medicatie niet.

Missie

'Maar het is nog niet klaar, er moeten nog veel te veel patiënten veilig naar een ander ziekenhuis gebracht worden. Dan pas is mijn missie klaar', zegt doktersassistente Claudia Mertens.

Zij en haar collega Lea Meents zijn twee van de hardwerkende medewerkers van het MC Slotervaart. Ze krijgen veel vragen van patiënten, maar inmiddels hebben ze ook hun eigen vragen over de toekomst. 'Je bent alle zekerheden kwijt, van je werk en van je collega's. Dat vind ik wel heel frustrerend', zegt Meents.

Boos op de minister

Ook medewerker Ches Rijpkema is boos. Vooral op minister Bruins van Medische Zorg. 'Ja, dat maakt je boos', zegt hij. 'Het liefst ga je naar hem toe en trek je hem uit zijn kantoor.'

'Dat is echt zo pijnlijk. Dat je je jarenlang dag in dag uit inzet voor de patiënten en dat je dan op deze manier wordt afgeserveerd', voegt Meents toe.

Zondag demonstreerden de medewerkers nog op het Museumplein. Ze kunnen niet verkroppen dat er in Nederland een ziekenhuis failliet kan gaan. Dit was dan ook niet de enige actie, zegt Rijpkema: 'Nu gaan we door met demonstreren. Nu moeten we doorpakken.'

Medewerkersbijeenkomst

De curatoren van het MC Slotervaart hebben de medewerkers vandaag toegesproken bij een bijeenkomst. Er komen tientallen biedingen binnen van partijen die het ziekenhuis deels of in zijn geheel over willen nemen. Die worden nu zorgvuldig beoordeeld, onder andere om de medewerkers meer duidelijkheid te geven over hun toekomst.

Er kunnen nog meer gegadigden bij komen. Aan het eind van de week wordt hier meer informatie over verwacht.