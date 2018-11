Man verwondt zichzelf na steekbeweging naar agent

De politie heeft vanmiddag een 31-jarige Amsterdammer in flat Kieverink in Zuidoost aangehouden, nadat hij even daarvoor met een mes steekbewegingen had gemaakt naar een agent.

Agenten kwamen rond 16.40 uur af op een melding van een ruzie tussen een man en een vrouw bij metrostation Kraaiennest. De dienders wilden daarop de man en vrouw afzonderlijk spreken, om te horen wat er aan de hand was. Hoewel de vrouw wilde meewerken, wilde de man daar volgens de politie niets van weten.

De man ging er daarop vandoor en gooide tijdens zijn vlucht met een fiets en maakte met een mes een steekbeweging naar een agent. Hij wist te ontkomen, maar werd niet veel later bloedend aangetroffen in de hal van flat Kieverink. Volgens de politie had hij zichzelf verwond. Hij is onder schot gehouden en daarna gearresteerd. Hij zit vast en wordt verhoord.