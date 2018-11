Kale & Kokkie informeren naar lichtmasten De Kuip: 'Hallo, met De Ligt'

Verdeeldheid bij Ajax-fans Kale & Kokkie over de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Willem II. Volgens Kale had er meer gescoord moeten worden. Kokkie vindt de twee doelpunten van Ajax niet zo'n probleem.

Kale zat tijdens de wedstrijd vooral te blauwbekken op de tribune, ondanks dat hij er al een paar pilsjes in had zitten. In Rotterdam was het ook koud, want daar vielen tijdens de wedstrijd tegen VVV Venlo de lichtmasten uit. De wedstrijd tegen Feyenoord kon daarom niet uitgespeeld worden.

Belletje

Kale & Kokkie bellen daarom maar alvast met de hoofdsponsor én energieleverancier van Feyenoord, Qurrent. De Ajax-fans willen graag weten of de masten het wel doen als Ajax op 27 januari naar De Kuip moet voor de Klassieker. De dame aan de telefoon moet meteen lachen als ze de bezorgdheid van de fans hoort, 'Maakt u zich geen zorgen, het komt allemaal goed.'

Lees ook: Frenkie de Jong vond de tweede helft net niet schandalig

Kokkie vindt het belangrijk dat Ajax gewonnen heeft. 'Dit soort potjes gingen tijdens het vorige seizoen verloren of je speelde gelijk, je kan niet het hele seizoen scherp zijn.' Kale denkt dat het doelsaldo, waar Ajax zaterdag duidelijk aan had kunnen werken, later in het seizoen nog een probleem gaat worden. 'Je kan op gelijke hoogte komen met PSV, maar als je doelsaldo dan niet goed is heb je daar niks aan.'