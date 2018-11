Weather Girls en T-Spoon bij vijftiende editie De Toppers

De Toppers hebben gisteravond het thema van hun volgende editie onthuld: 'Happy Birthday Party, The Best Of'.

Het is op 31 mei en 1 juni namelijk de vijtiende editie van De Toppers en dat jubileum willen de heren vieren. Het moet een verjaardagsfeestje worden en Gerard Joling, René Froger, Jeroen van der Boom en Jan Smit nodigen hun tienduizenden fans uit om het mee te vieren.

De dresscode, waar altijd enthousiast gehoor aan gegeven wordt, is rood-wit-blauw. De echte fans weten dat deze al eens eerder voorbij is gekomen. Maar vanwege het jubileum mogen de feestgangers ook met goud aan de haal gaan.

Gastartiesten zijn komend jaar The Weather Girls, de Snollebollekes, T-Spoon en Jimi Bellmartin die The Voice Senior won.