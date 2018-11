Willem II-supporters: juridische stappen tegen Amsterdamse politie

Supporters van voetbalclub Willem II willen juridische stappen ondernemen tegen de Amsterdamse politie en de gemeente. Aanleiding is het ME-optreden van afgelopen zaterdag op Centraal Station.

Een trein met 150 Tilburgse supporters werd op het station opgewacht door een peloton ME'ers. Ze werden ingesloten en mochten geen kant op. Burgemeester Femke Halsema had een noodbevel uitgevaardigd omdat er werd gevreesd voor een confrontatie met de harde kern van Ajax, die de Brabanders zou hebben opgewacht in de buurt van CS.

Politie in Amsterdam: Willem-IIsupporters vernielden een eetstalletje op station Tilburg. Politie in Tilburg (de gehele dag aanwezig): Dat is niet waar.