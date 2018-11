Stadsbestuur wil ook af van extra kosten bij verlies of diefstal rijbewijs

Het stadsbestuur wil de extra kosten bij verlies of diefstal van een rijbewijs afschaffen. De Amsterdammer betaalt nu bovenop de 38,80 euro dat een nieuw rijbewijs kost ook nog eens 44 euro aan zogenoemde legeskosten.

Vanaf 2019 moeten de kosten zijn afgeschaft. Het college laat dit weten in een antwoord op vragen die de VVD eind augustus stelde over deze 'onrechtvaardige boete'.

Top vijf

De VVD stelde de vragen aan de hand van een aflevering van Radar, waarin naar voren kwam dat de helft van de Nederlandse gemeenten géén extra kosten in rekening brengt. Amsterdam staat in de top vijf van gemeenten met de hoogste kosten bij verlies of diefstal van een rijbewijs. Maar dus niet meer voor lang als het aan het stadsbestuur ligt.

Sinds 2014 worden er al geen leges meer geheven bij vermissing van paspoorten en identiteitskaarten. Morgen wordt het voorstel voor de afschaffing van legeskosten bij rijbewijzen aan de raad voorgelegd.