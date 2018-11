K-buurtbewoners krijgen gelijk: gemeente betrekt ze te weinig bij besluiten

De bewoners van de K-buurt krijgen bijval van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Zij waren er zelf al lang van overtuigd, maar onderzoek wijst nu ook uit dat er een hoop te verbeteren valt op het gebied van buurtparticipatie bij gemeenteprojecten.

De K-buurtbewoners zijn al meer dan een jaar bezig met actievoeren voor een bruisend plein bij metrostation Kraaiennest. Het stadsdeel heeft andere plannen en daar is door de bewoners meermaals tegen geprotesteerd. Ze voelen zich niet serieus genomen en krijgen daar nu dus gelijk in.

Naast dat de burgerparticipatie die het stadsdeel voor ogen had een wassen neus bleek, vinden de bewoners van de K-buurt dat de uiteindelijke inspraakgroep de wijk niet goed representeert. 'Het lijkt wel Volendam', vertelt bewoner Mike Brantjes. 'Eigenlijk alleen maar witte mensen. Dit is niet hoe deze buurt in elkaar zit, hier komt gewoon de elite van de buurt opdagen.'

Het onderzoek

Volgens Harko van den Ende, één van de onderzoekers van de HvA, zou het stadsdeel in dit geval harder moeten werken om de bewoners erbij te betrekken: 'Op manieren die passen bij de oude bewoners. En dat is wat anders dan een inloopavond, daar zal je andere dingen voor moeten doen.'

Van de Ende benoemt nog een probleem: aan de ene kant wil de overheid zo snel mogelijk bouwen en zo snel mogelijk besluiten nemen. Aan de andere kant wil diezelfde overheid met burgers samenwerken om een gebied te verbeteren, iets dat tijd kost. 'Tijd maken en tempo maken gaat soms niet echt lekker samen', legt Van den Ende uit.

Meer bevoegdheden

Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder van Zuidoost, denkt dat de oplossing ligt bij het geven van meer bevoegdheden aan de bewoners: 'Ik denk dat we dan meer bewoners gaan betrekken, die de vorige keer niet zo goed betrokken zijn.'

De bewoners van de K-buurt hebben door het onderzoek in ieder geval meer vertrouwen in de toekomst gekregen. 'Met name omdat ik denk dat er een andere politieke wind waait sinds de verkiezingen', zegt Brantjes. 'Ik denk dat er echt verandering op komst is.'