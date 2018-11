Advocaat over terugschieten vanuit café: 'Hij heeft een bloedbad voorkomen'

Riff W., de man die begin april vanuit Café Zuid in de Pijp tot drie maal toe terugschoot nadat kort daarvoor de kroeg van buitenaf werd beschoten, heeft volgens zijn advocaat een 'bloedbad' voorkomen.

'Andere cafébezoekers waren juist dolblij dat hij dat heeft gedaan. Getuigen zeggen dat hij hun leven heeft gered', zegt zijn advocaat Michiel Balemans.

Dertien seconden

De 29-jarige Riff W. was in de nacht van 1 op 2 april van dit jaar aanwezig in Cafe Zuid op de hoek van de Van Ostadestraat en de Ruysdaelkade in De Pijp toen er vanaf de straat acht keer op de kroeg werd geschoten. W. was ook in het bezit van een vuurwapen en besloot dertien seconden na het laatste schot terug te schieten. Bij het incident raakten twee mensen zwaargewond. W. zelf werd geraakt in zijn hand.

Signaal

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vanmiddag vijf jaar cel tegen Riff W. voor poging tot doodslag, verboden wapenbezit en witwassen. 'Het is een signaal dat we hiermee willen afgeven. Het is dus niet zo dat - als je zomaar wordt beschoten - je het recht hebt om zelf terug te schieten. Dat is eigenrichting en daar hebben we opsporingsdiensten voor', aldus persofficier van justitie Justine Asbroek.

Begraafplaats

Maar W.'s advocaat betwist dat. 'Het is dus of de vraag dat je heel lang in de gevangenis moet zitten of je moet maar gaan wachten tot de mensen binnenkomen, jou onder vuur nemen en dan mag je pas iets terug doen. Als je daar vanuit gaat, hadden we hier ook niet gestaan. Dan hadden we op een begraafplaats gestaan', aldus Balemans.