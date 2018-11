Charly Lownoise & Mental Theo verkopen Ziggo Dome in paar uur uit

Het 25-jarig jubileum van happy hardcore-duo Charly Lownoise en Mental Theo, dat volgend jaar in de Ziggo Dome wordt gehouden, is vanavond in rap tempo uitverkocht geraakt. In ruim twee uur waren alle 12.000 kaarten weg.

De kaartverkoop zou eigenlijk morgen pas van start gaan, maar alle kaarten werden vanavond al in een geheime ticketshop verkocht waarop fans zich konden inschrijven. 'We hadden dit gehoopt, maar nooit verwacht', zegt een woordvoerder van de organisatie.

Eerder vandaag besloot de organisatie om de show al te verplaatsen naar de Ziggo Dome, omdat de AFAS Live met een capaciteit van zesduizend mensen te klein bleek. Dit vanwege het grote aantal registraties voor de voorverkoop.

Charly Lownoise & Mental Theo startten hun muzikale avontuur in 1994 met de single 'Live at London'. Daarop volgden hits als 'Wonderful Days', 'Together in Wonderland', 'Stars', 'Your Smile', 'Hardcore Feelings' en 'Fantasy World'.

Tijdens de jubileumshow op 9 februari zullen ook andere jaren '90-artiesten te zien zjin, onder wie T-Spoon, Nakatomi, Alice DeeJay, Dune en DJ Jean.