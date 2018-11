Ajax en fanclubs 'zwaar teleurgesteld' door weigering Ajax-supporters in Den Haag

Ajax en de twee grootste supportersvereningen zijn helemaal niet te spreken over het besluit van de Haagse burgemeester Pauline Krikke om geen supporters toe te laten bij de wedstrijden tegen ADO Den Haag. Ze zeggen verbaasd en zwaar teleurgesteld te zijn.

De Ajax-supporters zijn al twaalf jaar niet meer welkom in Den Haag. Daardoor zijn de ADO-fans ook niet aanwezig bij de wedstrijden in de Arena. Als het aan Ajax en de gemeente Amsterdam had gelegen, was er dit seizoen een einde aan deze situatie gekomen.

Plan van aanpak

Er werden volgens Ajax 'constructieve gesprekken' met onder meer de politie, de gemeente Den Haag en ADO gevoerd. Er lag zelfs al een plan van aanpak klaar. Daarin werd over veiligheidsmaatregelen en een gefaseerde opbouw van het aantal uitsupporters gesproken.

Maar door dat plan van aanpak is nu een streep gezet. Burgemeester Pauline Krikke maakte vandaag bekend toch geen Ajax-supporters te verwelkomen. Volgens Krikke is het toelaten van de supporters niet verantwoord omdat ze onder meer 'buitensporig' veel agenten zou moeten inzetten om de veiligheid te garanderen. Ook zouden ADO-supporters er niet om staan te springen. Haar besluit wordt gesteund door ADO Den Haag.

Geen begrip

Ajax snapt helemaal niks van haar argumenten. Het verwondert de club dat een stad als Den Haag zoveel politie moet inzetten voor vier bussen Ajax-supporters. Dat er geen enthousiasme onder onder de ADO-supporters zou zijn, moet ook geen rol moeten spelen, vindt de club. 'Er zal wat Ajax betreft dan ook eens lef getoond moeten worden om het een kans van slagen te geven.'

De Supportersvereniging Ajax (SVA) en AFCA Supportersclub zijn het volledig met de club eens. SVA wil zelfs onderzoeken of er andere manieren zijn om af te dwingen dat de supporters na twaalf jaar wél weer welkom zijn. 'Alle lichten stonden op groen, was mijn indruk. Totdat de burgemeester besloot dat het toch op rood komt te staan', zegt SVA-voorzitter Fabian Nagtzaam.

Nucleaire top

Volgens hem hoeft het helemaal niet moeilijk te zijn om de Ajax-supporters te verwelkomen. 'Als Den Haag een nucleaire top kan organiseren die aan alle veiligheidseisen kan voldoen, dan moet een wedstrijd ADO-Ajax ook kunnen, lijkt me.'

Ajax neemt het op 2 december op tegen ADO in de Arena. Op 24 februari staat de wedstrijd in Den Haag op het programma.