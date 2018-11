Saïd Bensellam en Lody van de Kamp schrijven handboek voor jongerenwerkers

'Wat wij doen, kan jij ook' is de naam van het handboek met daarin dé werkwijze van jongerenwerker Saïd Bensellam en voormalig rabbijn Lody van de Kamp. Het eerste exemplaar werd tijdens een presentatie vanavond in ontvangst genomen door wethouder Moorman.

Sinds 2010 trekken de mannen samen op nadat Van de Kamp tijdens opnames van de Joodse Omroep in Bos en Lommer door Marokkaans-Amsterdamse jongeren werd verwelkomd met een Hitlergroet. Bensellam belde de toenmalig rabbijn de dag daarna direct op. Van de Kamp was toen vooral onder de indruk van één zin van Bensellam. 'Hij zei: 'Hoe kunnen we dit samen oplossen'. Die twee woorden, samen en oplossen, waren zo belangrijk. De volgende dag zaten we tegenover elkaar.'

Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk in hun werk om kwetsbare jongeren uit voornamelijk achterstandswijken weerbaar te maken. Ze bezoeken waar nodig klassen of groepen en gebruiken altijd maatwerk. Als er een les geleerd moet worden met betrekking tot uitsluiting, is een bezoek aan het Anne Frankhuis geschikt. Maar als een groep jongeren op gespannen voet leeft met lokale autoriteiten, nemen ze hen mee naar de politieacademie.

De Saïd-en-Lody-methode

De methode die de mannen ontwikkelden richt zich specifiek op duo's. 'Het doorbreekt beeldvorming', zegt Bensellam. 'In de klas denken ze ook altijd 'wat doen die twee samen, die Marokkaan en die Jood.' Bensellam kan de kern van de Saïd-en-Lody-methode samenvatten in een paar woorden: 'Binnenstappen, ontmoeten en praten. Heel simpel eigenlijk.' Van de Kamp vult aan. 'We proberen verkeerde beeldvorming te doorbreken, en te laten zien dat wat anderen kunnen, zij ook kunnen.'

Wethouder Marjolein Moorman herhaalde tijdens de presentatie woorden van Lodewijk Asscher uit het voorwoord. 'Het klinkt eigenlijk als het begin van een slechte grap: 'Een Marokkaan en een Jood ontmoeten elkaar in Amsterdam.' Zelf vult zij de zin aan met een volgens haar passende clou: '...en ze gaan het samen oplossen.'