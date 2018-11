Amsterdam geïnteresseerd in proef om jonge criminelen niet direct vast te zetten

Het stadsbestuur volgt de een proef op de voet waarbij tieners die een misdaad begaan niet urenlang worden vastgehouden en verhoord, maar streng worden toegesproken. Het experiment wordt nu uitgevoerd door de politie in Twente en geldt voor kinderen vanaf twaalf jaar oud.

Dat zegt het college in antwoorden op vragen van raadslid Sofyan Mbarki (PvdA). De evaluatie van de proef zal worden besproken in de overleggen tussen de gemeente Amsterdam, de politie en het Openbaar Ministerie.

Angst en trauma's

De proef werkt, volgens bedenkers Nicole Olbertz en Jeannette de Vries, beide werkzaam bij de politie Twente. Tachtig procent van de kinderen zouden na een zogenoemd reprimandegesprek niet opnieuw de fout ingaan. Het doel van de proef is om te voorkomen dat kinderen getraumatiseerd worden of bang worden voor de politie. Vorige maand zou de proef in Twente zijn geëvalueerd.