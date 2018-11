Rijksmuseum haalt alle Rembrandts uit de kast voor zijn 350ste sterfjaar

Voor het eerst in de geschiedenis zullen in het Rijksmuseum alle 22 werken van Rembrandt die het museum in haar collectie heeft, te zien zijn. Zijn schilderijen, prenten en tekeningen zullen van 15 februari tot 10 juni 2019 worden tentoongesteld ter ere van zijn 350ste sterfjaar.

De Nachtwacht, Marten & Oopjen, Het Joodse Bruidje en De Staalmeesters zijn misschien wel de bekendste werken die de Hollandse meester maakte. Allemaal zijn ze te zien in de tentoonstelling 'Alle Rembrandts'.

Tekeningen en prenten

Naast de 22 schilderijen heeft het Rijksmuseum zestig tekeningen van Rembrandt in bezit, die ook allemaal zijn te aanschouwen. Van de dertienhonderd prenten die het museum van de grootmeester heeft liggen en die zelden het daglicht zien, worden er driehonderd getoond.

Tickets kunnen vanaf januari 2019 worden besteld.