Straatstenen verzakken, brug bij Lijnbaansgracht afgesloten

Straatstenen op de brug van de Lijnbaansgracht naar de Raamdwarsstraat zijn door een onbekende oorzaak enkele centimeters verzakt. De brug is afgezet, verkeer kan er niet overheen.

Ook boten kunnen er niet onderdoor varen. Waternet voert een inspectie uit. De brug blijft voorlopig dicht.

Deze brug in Amsterdam is afgesloten omdat ie in het midden aan het verzakken is ? #amsterdam #brug #crumblinginfrastructure pic.twitter.com/bjkAtgI0wv