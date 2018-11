Auto volledig verwoest door brand Slotermeer

Een auto is vannacht in vlammen opgegaan aan de Henriëttte Roland Holststraat in Slotermeer. De wagen - een Smart - is volledig verwoest.

Buurtbewoners merkten rond 04.15 uur op dat er brand was in de straat. Eenmaal buiten bleek het om een Smart te gaan. Ook zijn er knallen gehoord, dat zijn vermoedelijk de autobanden die ontploften.

De politie heeft verdachte omstandigheden doorgekregen, maar wil er nog niets over kwijt. Van de auto is niets meer over.