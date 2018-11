Advocaat Connie Witteman vreest lage straffen voor sieradenrovers

Twee mannen die ervan verdacht worden dat zij de juwelen van Connie Witteman gestolen hebben, blijven voorlopig vastzitten. Dat bleek gisteren in de rechtbank. De BN'er zelf was te emotioneel om daarbij aanwezig te zijn.

Afgelopen zomer plunderden meerdere mannen de woning van Connie in de P.C. Hooftstraat. Ze namen een kluis vol - onverzekerde - juwelen mee. Connie loofde een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. Inmiddels zijn er drie verdachten in de zaak, maar de sieraden zijn nog altijd spoorloos.

'Connie heeft van haar vorige partner iedere keer sieraden gekregen bij een adoptie van een kind of speciale gelegenheden. Het heeft allemaal een herinnering voor d'r en het is allemaal heel emotioneel', vertelde Eugene van Dun, de man van Connie, in de rechtbank aan RTL Boulevard.

De rechtbank besloot dat de twee verdachten die in de cel zitten daar voorlopig blijven. Toch verwacht de adovcaat van Connie niet dat de mannen hoge straffen zullen krijgen. Hij hoopt vooral dat de juwelen gevonden worden.