Ajax kan vanavond overwinteren, maar wil meer: 'We willen de Champions League winnen'

Ajax heeft vanavond de kans om te overwinteren in de Champions League bij winst in de wedstrijd tegen Benfica, in het Estadio da Luz in Lissabon. Maar de dromen eindigen daar niet. André Onana - en zijn team - wil de winst pakken.

Bij winst plaatst Ajax zich voor het eerst in dertien jaar voor de achtste finales van de competitie der competities. Tegen De Telegraaf vertelt de 22-jarige keeper uit Kameroen dat Ajax grote dromen heeft. 'Dat mag toch? We vormen een geweldig team en willen de uitdaging met de grote clubs aangaan. Als het niet lukt, oké. Maar laten we ervoor zorgen dat we er in elk geval alles aan hebben gedaan', aldus Onana.

Het is vooralsnog onbekend wie er spelen vanavond. Mocht Kasper Dolberg weer een plekje krijgen, dan zal coach Erik ten Hag moeten kiezen tussen Donny van de Beek en David Neres.

Ajax speelt vanavond om 21.00 uur in het Estadio da Luz in Lissabon. Winnen staat overigens ook gelijk aan cashen in de UEFA Champions League, dat met recht ook 'het miljoenenbal' wordt genoemd. Volgens een berekening van Fox Sports heeft de ploeg van Erik ten Hag tot nu toe een kleine 48 miljoen euro gescoord in de Champions League-campagne.

De Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi is door de UEFA aangesteld om het duel tussen Benfica en Ajax te fluiten. De scheidsrechter is geen onbekende van Ajax. Hij floot ook toen Ajax in de Europa League opnam tegen Olympique Lyon in 2016-2017. Het werd toen 4-1. Tijdens de finale was de Italiaan vierde official.