Geen verzakking, maar brug bij Lijnbaansgracht nog steeds dicht

De brug van de Lijnbaansgracht gaat weer open. Volgens een woordvoerder van de gemeente was er geen sprake van een incident.

Op dit moment is de brug nog met hekken afgesloten. Wanneer hij weer open is niet bekend. Een beschadiging aan de bovenkant van de straatstenen is mogelijk aangezien voor een verzakking. Die zullen op een later moment worden gerepareerd. Wat de oorzaak van de beschadiging is, is niet bekend.

Lees ook: Straatstenen verzakken, brug bij Lijnbaansgracht afgesloten

Dinsdagavond werd de brug over de Lijnbaansgracht door de politie afgesloten. Volgens getuigen zouden de straatstenen verzakt zijn. Waternet heeft onderzoek gedaan, maar van een verzakking was geen sprake.