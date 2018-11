Einde in zicht voor analoog tv-signaal van Ziggo

Telecomprovider Ziggo stopt medio december met het doorgeven van analoge tv-zenders voor een groot deel van de stad. Daarmee maakt het bedrijf de belofte waar die ze afgelopen april gedaan hebben. Ziggo wil namelijk het tv-aanbod in Nederland alleen nog digitaal verspreiden.

In de stad eindigt het analoge tv-signaal van Ziggo in de nacht van 10 op 11 december. Om onbekende redenen wordt het signaal wel langer verstrekt aan stadsdelen Noord en Zuidoost. Aan het analoge radio-signaal verandert voorlopig niets. Klanten van Ziggo kunnen controleren of ze een digitaal tv-abonnement hebben door naar zender 14 te gaan. De sportzender op dat kanaal wordt namelijk alleen digitaal doorgegeven.

Op zwart

Het beeld gaat vanaf die nacht ook op zwart bij abonnementhouders die in of voor 1999 bij de toenmalige Amsterdamse tv-aanbieder A2000 een analoge aansluiting kochten en daarna niets meer aangepast hebben. A2000 werd in dat jaar overgenomen door UPC, die provider ging in 2015 weer op in Ziggo. Het is niet bekend hoeveel Amsterdammers nog analoge televisie ontvangen.