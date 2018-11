Verdachte aangehouden voor zware mishandeling oplettende getuige

De politie heeft vandaag een 22-jarige Amsterdammer aangehouden voor de mishandeling van een jonge vrouw in De Baarsjes.

Het slachtoffer zat maandag 10 september 's avonds op de fiets. Op de hoek van de Orteliusstraat en Postjesweg zag ze hoe een andere jonge vrouw werd belaagd. Ze besloot niet zomaar voorbij te fietsen, maar maakte een foto van de belagers van de vrouw.

De man die op de foto werd gezet stelde dat niet op prijs en sloeg op de fietsster in. Daarbij liep zij flinke verwondingen op. 'Ze is zo ontzettend hard in haar gezicht geslagen, dat haar jukbeen moest worden gereconstrueerd', liet de politie in Bureau 020 weten.

De politie verspreidde beelden van de dader, onder andere in Bureau 020. Dankzij meerdere tips is vandaag een 22-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor de mishandeling.