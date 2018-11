In 1969 tegen Benfica werd Ajax definitief een Europese topclub

Mister Ajax Sjaak Swart blikt op zijn YouTube-kanaal Alles op Swart terug op die ene legendarische en tevens beslissende wedstrijd tegen de Portugese club in 1969.

In die tijd was Benfica een Europese topclub, terwijl Ajax Europees gezien nog niet veel bereikt had. De verwachtingen waren dan ook niet heel hoog nadat een thuiswedstrijd tussen de Amsterdammers tegen de Portugezen eindigde in 1-3.

Maar al voor rust gebeurde iets wat niemand had verwacht: de Amsterdammers stonden al 0-3 voor. Supporters die normaal gesproken wel mee gingen naar een uitwedstrijd, maar vanwege de redelijk kansloze uitgangspositie thuis bleven, moesten via televisie zien hoe de Ajacieden punten gescoorden in Lissabon. 'Ze hebben er nou spijt van, nu nog!', aldus Mister Ajax.

Rinus Michels woedend

Swart vertelt op zijn videokanaal hoe de toenmalige coach Rinus Michels daar in de rust op reageerde. 'Die deed alsof we niet konden voetballen!' Volgens de oud-voetballer gaf Michels de Ajacieden nog meer op hun flikker. 'Wij dachten: "Nou er komt wel een complimentje", maar dat kwam even niet. Hij gaf ons nog meer op ons flikker.' De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen met 1-3.

Beslissingswedstrijd

In die tijd werden er nog geen verlengingen gespeeld en kwam er een beslissingswedstrijd. Die was op woensdag 5 maart om 15.00 uur in Parijs en daar kwamen wél duizenden Ajax-fans op af. Ajax droogde de Portugezen af met 3-0 (Johan Cruijff maakte er één en Inge Danielsson twee) en stond voor het eerst in de geschiedenis in de halve finale van het belangrijkste Europese voetbaltoernooi. Het was de definitieve doorbraak van Ajax als topclub. In de halve finale werd het Tsjechoslowaakse Spartak Trnava uitgeschakeld en in de finale was het wereldberoemde AC Milan (met spelers als Trapattoni en Rivera) de tegenstander. De eerste grote finale in Madrid werd met 4-1 verloren, maar Ajax bleef een topclub en twee jaar later volgde de grote trilogie.

Champions League

Vanavond speelt Ajax tegen Benfica voor de tweede ronde in de Champions League. De Ajacieden zijn in de laatste negen Europese wedstrijden ongeslagen, terwijl Benfica in de afgelopen acht wedstrijden niet heeft gescoord. Trainer Erik ten Hag zei gisteren in een persconferentie dat de Portugezen 'in een negatieve spiraal zitten'. Voor vanavond liggen de verwachtingen dus wat hoger dan 49 jaar geleden.