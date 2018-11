Halsema bezoekt overvallen avondwinkel La Nuit

Burgemeester Femke Halsema heeft aan het begin van de avond een bezoek gebracht aan avondwinkel La Nuit in Noord. De zaak werd maandagnacht voor de zoveelste keer overvallen.

De 55-jarige eigenaar en een 51-jarige vrouw werden bij de overval neergestoken. De twee daders gingen er daarna vandoor en zijn nog niet opgepakt.

De slachtoffers hebben het ziekenhuis inmiddels verlaten, ze stonden Halsema vanavond te woord. Het gesprek duurde ongeveer een halfuur. Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn de twee heel erg geschrokken van de overval.

'We kijken wat we voor hen kunnen doen', aldus de woordvoerder. 'We kunnen nog niet zeggen om wat voor maatregelen het dan zou gaan, maar we komen erop terug. Ook stadsdeel Noord is erbij betrokken.'