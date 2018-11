CDA en VVD willen opheldering over muziek tijdens anti-Israëldemonstratie

Het CDA en de VVD hebben het stadsbestuur om opheldering gevraagd over een nummer dat dit weekend gedraaid zou zijn tijdens een anti-Israëldemonstratie op de Dam.

Volgens beide partijen ging het om een nummer van Rapper Ismo. 'De tekst van dit nummer lijkt terroristische aanslagen te verheerlijken en vergoelijken.'

In het nummer, dat volgens een videoopname op 4 november op de Dam te beluisteren was, was onder meer de tekst: 'Al die wraakgevoelens in haar die komen naar buiten. Al die wraakgevoelens in haar die wil ze nu uiten. Dus ze blaast zichzelf op' te horen.

Schokkend! Vanmiddag op de Dam in Amsterdam was bij een anti-Israel demonstratie muziek te horen waarbij over zelfmoordaanslagen wordt gezongen. De rapper in kwestie, Ismo, is in het verleden veroordeeld voor antisemitisme en homohaat. pic.twitter.com/QReeHbtr5M — CIDI (@CIDI_nieuws) November 4, 2018

De twee politieke partijen willen weten of het stadsbestuur weet dat het nummer is gedraaid. 'Hebben college, burgemeester en het Openbaar Ministerie een opvatting over de toelaatbaarheid van deze uiting?'

Lees ook: Burgemeester: 'Pro- en anti-Israël-demonstranten krijgen Dam om en om'

Er vinden regelmatig anti-Israëldemonstraties plaats op de Dam, maar hoeveel dat er precies zijn is niet bekend. Het CDA en de VVD willen dat nu van het stadsbestuur weten. De partijen denken dat het telkens om dezelfde organisator gaat.

Beide partijen hebben het idee dat er nu geen maximum aan het aantal anti-Israëldemonstraties op de Dam is. 'Is de burgemeester het voorts eens met de indieners dat de voortdurende aanwezigheid van deze specifieke demonstratie (die op deze wijze de grenzen opzoekt en/of overschrijdt o.a. door het tonen van hakenkruisen en kakkerlakken) bij het Nationale Monument op de Dam onwenselijk is?'

Lees ook: Felle uitspraken bij pro-Palestina-demo

Als het aan de twee partijen ligt, is er straks maar een 'beperkt aantal' demonstraties van de organisator op de Dam toegestaan en wordt er, bij behoefte aan meer demonstraties, ook een tweede locatie in de stad aangewezen.