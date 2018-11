Ongeregeldheden in vak Ajax-supporters tijdens wedstrijd tegen Benfica

Ajax-supporters hebben vanavond een confrontatie met de Portugese politie gehad.

Dat gebeurde vlak voor de aftrap. Op beelden van een AT5-verslaggever is te zien dat er met verschillende spullen naar de politie wordt gegooid.

Agenten zijn naar het uitvak gekomen en zouden met traangas hebben gespoten. Over de aanleiding van de ongeregeldheden is niets bekend.

Het is inmiddels weer rustig in het stadion. De wedstrijd is gewoon om 21.00 uur begonnen.