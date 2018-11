61 boetes tijdens controle op fietsverlichting

De politie heeft vanavond in totaal 61 boetes uitgeschreven tijdens een controle op fietsverlichting in de stad.

De agenten begonnen de fietscontrole in de Wibautstraat en liepen daarna op de Prins Hendrikkade. Het fietsen zonder of met gebrekkige verlichting kost 64 euro.

Fietsers onder de 15 jaar oud waren ook vaak de klos, maar voor hen valt de boete de helft goedkoper uit.

Gemeentelichtjes

De gemeente stelde lichtjes ter beschikking voor de beboete fietsers, zodat zij wel gewoon hun weg konden vervolgen.

Volgens een agent is de regel duidelijk: 'Straatlantaarns aan, is fietsverlichting aan, is de vuistregel.'