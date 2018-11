Hoogleraar bij UvA weg wegens 'grensoverschrijdend gedrag'

Een hoogleraar op de Universiteit van Amsterdam heeft ontslag genomen wegens 'grensoverschrijdend gedrag'.

Dat laat de UvA in een verklaring weten. De hoogleraar was verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Daar kwamen in juni 'verontrustende meldingen' over de docent binnen. Vervolgens is er een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te doen.

Langere periode

'Het bureau constateert dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag', laat de UvA weten. 'In het onderzoek is naar boven gekomen dat er gedurende een langere periode in de betrokken afdeling een gevoel van onveiligheid heeft geheerst.'

Voor het College van Bestuur en de decaan van de faculteit was het rapport van het bureau 'zo zwaarwegend' dat besloten werd dat de hoogleraar niet terug mocht keren. Hij heeft vervolgens zelf ontslag genomen.

Interimmanagement

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid zal naar aanleiding van het rapport maatregelen nemen. Zo zal in de betrokken afdeling interimmanagement worden aangesteld.

'Wat er gebeurd is, kan niet door de beugel en daar verbinden wij dan ook conclusies aan', zegt Geert ten Dam, voorzitter van het College van Bestuur. De UvA zal het netwerk van de vertrouwenspersonen ook gaan versterken.

Om privacyredenen wil de universiteit niet meer kwijt over de inhoud van het rapport.