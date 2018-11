Donny van de Beek: 'We hadden ons in principe al wel willen plaatsen'

Ajax had gisteravond al de kans om zich voor het eerst in dertien jaar te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, maar het speelde uiteindelijk gelijk tegen Benfica. 'Als je de wedstrijd bekijkt, moeten we wel blij zijn met een punt.'

'We kwamen er helemaal niet lekker in', legt Donny van de Beek uit. De eerste helft van de wedstrijd liet Ajax volgens hem vooral slordige ballen zien. 'Als je dan nog 1-1 speelt, doe je het wel goed.'

Keeper André Onana kon in de 28ste minuut een doelpunt Jonas Gonçalves Oliveira niet meer tegenhouden. 'Het is een wereldkeeper, dan mag je een keer een fout maken', zegt Van de Beek daarover. 'Ik denk dat hij dat in de laatste minuut zeker weer heeft goedgemaakt.'

Ontlading

Ondanks zijn nuchtere houding voelde de middenvelder veel ontlading toen Tadic in de tweede helft alsnog de bal naar binnen tikte en het gelijkspel werd. 'Ze hebben bij Benfica ook gewoon goede spelers, daar moeten we eerlijk over zijn.'

Toch heeft Van de Beek ook een puntje van kritiek: de tegenstanders gingen behoorlijk vaak liggen. 'Dat is wel irritant, maar dat wisten we vooraf', stelt de middenvelder. 'In de Arena deden ze dat ook al, dat zit gewoon in hun aard.'

Hoewel Van de Beek liever had gezien dat Ajax zich gisteren al plaatste, heeft hij er alle vertrouwen in dat de club de volgende wedstrijd gewoon wint. 'En dan zijn we er.'