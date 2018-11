'Geluidsnormen Schiphol zijn onrechtmatig gewijzigd'

De Raad van State oordeelde eind juni onterecht dat de geluidsnormen voor Schiphol op een correcte manier zijn aangepast. Dat betogen twee betrokkenen vanavond in EenVandaag.

In 2008 paste het ministerie van Verkeer en Waterstaat de geluidsnormen aan. Daardoor zouden er inmiddels tienduizenden extra starts en landingen zijn gemaakt.

Dit had eigenlijk niet gemogen, concluderen oud-directeur Klaas van Egmond van het Milieu- en Natuurplanbureau en voormalig lid van de comissie MER, Ben Ale.

Huizennorm

De experts uiten vooral kritiek op het aanpassen van de huizennorm. Deze regel werd opgesteld voorafgaand aan het openen van een vijfde baan. Hierbij legde het ministerie vast dat er nooit meer dan 10.000 huishoudens geluidshinder mochten ondervinden van Schiphol.

Maar na enkele jaren begon dat al te knellen. Toenmalig minister Eurlings besloot daarom in 2008 om de norm omhoog te schroeven naar 10.800 huizen. Later werd dit aantal aangepast aan de Europese geluidsregels. Het maximum werd daardoor verhoogd naar 12.300 woningen.

'Gesjoemel'

Volgens inwoners van Aalsmeer is er flink gesjoemeld met de huizennorm. Ze stapten daarom dit voorjaar naar de Raad van State. Maar eind juni kwam de Raad toch tot de conclusie dat het ministerie juist heeft gehandeld.

Van Egmond en Ale, die zelf destijds nauw betrokken waren bij de geluidsnormen, zijn verbaasd over dit oordeel. Ze trekken daarom nu aan de bel. Volgens hen was de oorspronkelijke huizennorm namelijk een harde regel. En niet de uitkomst van een rekensom, zoals het ministerie beweert. 'Die rekensom bestaat niet eens', aldus Van Egmond.

'Procedure is afgerond'

Ook uit Kamerstukken blijkt dat de norm in principe al vast lag en niet zonder meer gewijzigd kon worden, meldt EenVandaag. De Raad van State wil daar echter niets van weten. 'Met de uitspraak is de procedure afgerond. De beslissing staat daarmee in rechte vast', stelt een woordvoerder.

De aflevering van EenVandaag over Schiphol is vanavond om 18.15 uur te bekijken op NPO 1.