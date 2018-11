Ajax-watcher Verweij: 'Laffe aanval van Benfica-hooligans op hotel Ajacieden'

Supporters van Ajax zijn gisterenavond aangevallen door hooligans van Benfica. Dit gebeurde bij een hotel waar de Ajacieden na de wedstrijd een drankje aan het drinken waren. De Portugezen vielen de Ajax-fans aan met glaswerk en gooiden met het meubilair.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf laat op Twitter weten dat hij zelf net wist te ontkomen aan de hooligans. 'Bizar om te moeten rennen naar mijn hotelkamer. Laffe aanval. Ik ben ongedeerd, maar er zijn een aantal fans met verwondingen. Een jongen met een ambulance afgevoerd', doet hij verslag op het medium.

Ook heeft Verweij een video op Instagram gezet waarop goed is te zien hoe dat Benfica-fans met glaswerk gooien en met stoelen de ruiten van het hotel kapot maken. Op foto's is te zien dat de ravage na afloop groot was. Hoe het met de gewonde Ajax-fans is, is nog niet bekend.