Ggz-zoekmachine helpt bij het vinden van psychologische hulp

Een nieuwe zoekmachine moet mensen met psychische klachten helpen bij het vinden van een juiste behandeling. Ze krijgen onder meer inzicht in de wachttijden per ggz-aanbieder en het bedrag dat ze per sessie vergoed kunnen krijgen.

Ook krijgen de patiënten op kiezeninggz.nl een overzicht van de psychologen en psychiaters die in hun buurt opereren. Daarmee wil initiatiefnemer patiëntenkoepel MIND meer houvast en transparantie bieden, schrijft ze op haar site.

Volgens de initiatiefnemers is dat nodig, omdat mensen momenteel nauwelijks hun weg kunnen vinden in 'het oerwoud van verschillende informatiesites in de geestelijke gezondheidszorg'.

Lange wachttijden

Door meer informatie te bieden, hoopt MIND dat patiënten sneller geholpen kunnen worden. Uit onderzoek blijkt dat de wachttijden voor patiënten veel te lang zijn. Vooral mensen met autisme, trauma's of persoonlijkheidsstoornissen zijn daarvan de dupe.

'Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen', beaamt minister Blokhuis (Volksgezondheid).

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is daarom een van de partners in het samenwerkingsverband. Daarnaast sluiten zorgverzekeraars en de ggz-sector zich bij het initiatief aan.