Toch eerder een oplossing voor overvolle treinen tussen Amsterdam en Utrecht

Door het naar voren halen van de geplande verbouwing van het station in Nijmegen, hoopt Staatssecretaris Stientje van Veldhoven een kortetermijnoplossing te vinden voor de drukte in de treinen tussen Amsterdam en Utrecht.

Dat meldt de NOS. De verbouwing zorgt er namelijk voor dat er langere treinen op het traject kunnen gaan rijden. Nu heeft het traject maximaal capaciteit voor een trein van tien wagons, na de verbouwing moeten er treinen met twaalf wagons gaan rijden. Dat levert 200 extra zitplaatsen op per trein.

In de toekomst is het de bedoeling om meer treinen per uur te laten rijden op het drukke traject tussen Amsterdam en Utrecht. Daarvoor moet station Nijmegen nog verder worden verbouwd. Deze werkzaamheden moeten in 2026 klaar zijn en gaan 135 miljoen euro kosten.