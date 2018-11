Hoe deze 'middelmatige foto' een wereldhit werd? De Straten Binnenskamers zoekt het uit

Het is onmogelijk om de IKEA-foto van de Amsterdamse grachten met het rode fietsje niet ergens in de stad te hebben zien hangen.

Hotelkamers, studentenhuizen, tandartspraktijken. Overal in de stad duikt de foto op. Er zijn maar liefst een half miljoen exemplaren van verkocht, maar waarom werd deze 'middelmatige' foto zo immens populair?



TV-maker Tom Roes (38), bekend als presentator van de Rekenkamer, schrijver bij De Speld en winnaar van De Slimste Mens, ging op onderzoek uit en maakte er een documentaire over.

'Het is een middelmatige foto van een gracht met smoezelige duiven, een volle prullenbak en een afgeragde fiets' vertelt Roes in het AT5-programma De Straten: Binnenskamers. Toch had de tv-maker de foto zelf ook boven zijn bank hangen omdat zijn vriendin een exemplaar voor hem had gekocht. Vanaf dat moment zag hij de foto ineens overal hangen. 'In supermarkten, restaurants, hotels en bij de huisarts.' En ook ver buiten Nederland vond hij de foto: 'In een shoarmatent in Luik, bij een fietsenmaker in Toronto en op misschien wel de raarste plek; in een pornofilm'.



Roes kan de foto niet meer loslaten en gaat op onderzoek uit: Wie maakte de beroemde foto? En hoe is het beeld ooit terecht is gekomen in de schappen van IKEA?



Hij start zijn zoektocht 3,5 jaar geleden en ontdekt de naam van de fotograaf, maar als hij hem googelt komt hij erachter dat de man spoorloos verdwenen is. 'Het gaat om de wereldberoemde Argentijnse fotograaf Fernando Bengoechea. Hij fotografeerde sterren als Naomi Campbell en Madonna. Sinds 2004 wordt hij door zijn familie gezocht, maar hij is hoogstwaarschijnlijk bij de tsunami in Sri Lanka omgekomen.'



Maar Roes laat zich er niet van weerhouden om door te gaan met zijn zoektocht en niet voor niets. Hij komt uiteindelijk achter het ware verhaal achter de bekende zwart-wit foto en maakt er een korte documentaire over.

Tom Roes neemt ons vanaf de Brouwersgracht mee naar zijn huis op Kattenburg, waar zijn buurvrouw per ongeluk een geheim verklapt: Tom wordt vader!

Eenmaal thuis bij Roes vertelt hij over zijn andere bijzondere fascinaties. Zo verzamelt hij gekke krantenkoppen uit De Telegraaf en heeft hij ervoor gezorgd dat 10.000 katholieken zich hebben ontdoopt.

