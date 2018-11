Schade vliegtuig na omverrijden lampen Schiphol pas in Londen ontdekt

De piloten die in januari 2016 zeven lampen van een startbaan op Schiphol omverreden, ontdekten dit pas nadat ze geland waren in Londen. Daar bleken de romp en de propellerbladen van het vrachtvliegtuig beschadigd.

Dit blijkt uit een rapport dat de onderzoeksraad voor veiligheid donderdagmiddag uitbracht. Op 18 januari 2016 vloog het vliegtuig zonder opvallende problemen naar de Engelse hoofdstad, maar nadat het toestel was geland ontdekte het grondpersoneel dat er gaten in de romp zaten. Na verdere inspectie werd ook een metaaldraad in één van de propellerbladen gevonden.



Middenlijn

Na de ontdekking werd de landingsbaan gecontroleerd, maar hier bleek niks geraakt te zijn. Vervolgens werd er contact opgenomen met Schiphol, waar toen de kapotte baanrandlampen werden ontdekt. Het bleek dat de piloten de lampen hadden aangezien voor de lampen op de middenlijn van de startbaan.

Dezelfde lampen

De onderzoeksraad benadrukt in het rapport dat het vaker voorkomt dat vliegtuigen niet op de juiste plek van de startbaan rijden. Daarom adviseert de raad de internationale luchtvaartorganisatie ICAO om wereldwijd dezelfde baanrandlampen te plaatsen.