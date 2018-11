Gemeente gaat jongeren helpen door schulden over te nemen

De gemeente gaat jongeren vaker helpen door hun schulden over te nemen. Daartoe is vanmiddag een motie aangenomen in de raad. De motie werd ingediend door SP en GroenLinks.

Het aantal jongeren met schulden in de stad groeit en er zijn 38.000 huishoudens met problematische schulden. Problematisch houdt in dat ze zonder hulp hun schulden niet kunnen terugbetalen.

Volgens GroenLinks zouden Amsterdammers met schulden een 'adempauze' moeten krijgen om orde op zaken te stellen. Dus wil de partij dat de gemeente de schulden op zich neemt en gaat onderhandelen met de schuldeisers. Een meerderheid in de raad was het hier dus mee eens. Volgens GroenLinks zou de restschuld dan kunnen worden terugbetaald zonder rente. Ook kan er met de schuldeisers worden onderhandeld over eventuele kwijtschelding.

In een pilot zullen schulden straks eerder en vaker worden overgenomen.