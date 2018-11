College: 'Puppyknuffelen past niet in beleid van gemeente'

Het omstreden puppyknuffelen past niet in het beleid van de gemeente om evenementen met dieren te ontmoedigen. Hiermee schaart het college zich achter het standpunt van Partij voor de Dieren (PvdD) die er vragen over stelde.

In oktober liet de Universiteit van Amsterdam (UvA) weten met een 'puppyroom' te komen. Daar konden studenten de kleine hondjes knuffelen om van de tentamenstress af te komen. De PvdD klom meteen in de pen om raadsvragen te stellen.

Lees ook: Schattig redmiddel UvA tegen tentamenstress: knuffelen met puppy's

Een ambtenaar heeft toen contact opgenomen met de UvA en nog maar eens herhaald dat de gemeente niet achter het inzetten van dieren bij evenementen staat. De ambtenaar heeft ook gevraagd het puppyknuffelen te heroverwegen. Maar de UvA heeft enkele dagen later toch 160 studenten losgelaten op de puppy's in de universiteitsbibliotheek.

Lees ook: Cabaretiers gaan los op puppyknuffelaars: 'Totaal ongeschikt voor het leven'

In de vragen stelde de partij voor dat de UvA tentamenstress anders aan zou pakken, door bijvoorbeeld te investeren in goede begeleiding van docenten of het laagdrempelig maken van yoga. Hier is het college het mee eens. Maar of het college dan concreet yogalessen gaat regelen, wordt niet duidelijk in de beantwoording van de raadsvragen.

Lees ook: 'Knuffelpuppy's op de UvA vorm van kinderarbeid'

Het evenement trok landelijk veel media-aandacht. Volgens de universiteit ging het om overdreven veel aandacht en was het nieuws 'opgeblazen'. 'Het ging om twee keer twee uurtjes, meer is het niet', zei een woordvoerder van de UvA toentertijd.