Auto's klappen op elkaar op Kamperfoelieweg in Noord

Aan de Kamperfoelieweg in Noord zijn twee auto's hard op elkaar gebotst. Er vielen geen gewonden.

Terwijl een auto op de weg aan het keren was, werd deze geramd door een andere auto. Volgens getuigen reed de auto die op het kerende voertuig inreed te hard. Op foto's is ook een remspoor van zo'n veertig meter te zien.

In één van de auto's zat een kind. Die is voor de zekerheid even nagekeken in een ambulance, maar bleek niets te mankeren.

Na het ongeval is de straat afgezet geweest en reed bus 34 tijdelijk om.