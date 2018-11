Johnas van Lammeren (PvdD): 'Eindelijk op meeste plekken van dat stomme geknal af'

Het voorstel van burgemeester Halsema om vanaf de jaarwisseling 2019/2020 het afsteken van vuurwerk alleen nog toe te staan in speciale zones, roept verschillende reacties op.

'Ik ben ontzettend blij met deze beslissing, waar we ook hard voor hebben gestreden', zegt Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD). De PvdD pleit al langere tijd voor een vuurwerkverbod in de stad, en diende twee jaar geleden een initiatiefvoorstel in. 'Dit betekent dat we op de meeste plekken eindelijk van dat stomme geknal af zullen zijn. Het liefst had ik het dit jaar al gezien, maar we gaan in ieder geval de goede kant op.'

Dierenopvang

Ook het personeel van Dierenopvang Amsterdam is blij met het nieuws. 'Wij zijn dankbaar en blij als het geknal ver bij de dieren vandaan blijft. Dieren hebben vaak een veel beter gehoor dan mensen, waardoor oud en nieuw vooral voor hen erg stressvol kan zijn.'



Bij de dierenambulance is dit ook duidelijk merkbaar. 'Vuurwerk is ongelofelijk beangstigend voor dieren. Zo zien we dat er veel meer huisdieren zoek raken. Over het algemeen moeten we overal in de stad veel vaker uitrukken rondom de jaarwisseling', aldus een medewerker.

Misbruik

Voor vuurwerkverkopers kan de maatregel natuurlijk betekenen dat er minder verkocht zal worden. Toch snapt vuurwerkwinkeleigenaar Tom Klarenbeek wel dat de regeling er komt. 'In principe vind ik een goed idee, als het verbod er om de goede redenen komt. Wel ben ik bang dat het misbruikt zal worden en uiteindelijk zal leiden tot een geheel verbod.'

Ook is hij ervan overtuigd dat niet iedereen blij zal zijn met de maatregel. 'Vorig jaar werd het afsteken van vuurwerk al verboden rondom bejaardentehuizen. Toen zag ik dat veel ouderen het juist heel jammer vonden dat zij geen vuurwerk meer konden zien.'

Discussie

Waar de zones zullen komen waar nog wél vuurwerk mag worden afgestoken, moet nog besloten worden. Er is al jaren discussie over hoe er het best omgegaan kan worden met vuurwerk in de stad. Uit een onderzoek van statistiekbureau OIS bleek vorig jaar al dat de meerderheid van de Amsterdammers vóór een algeheel vuurwerk verbod is. In Rotterdam werd de knoop al eerder doorgehakt, ook daar zal het afsteken van vuurwerk vanaf volgend jaar alleen nog toegestaan zijn in speciale zones.