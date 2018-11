Toneelstuk over MC Slotervaart: 'De actualiteit heeft ons ingehaald'

De ondergang van het MC Slotervaart is het onderwerp geworden van een toneelstuk van toneelgroep Dood Paard. Opvallend: de makers begonnen er al twee jaar geleden aan en wisten dus niet dat het ziekenhuis daadwerkelijk failliet zou gaan.

'Het was even een beetje schrikken', vertelt actrice Ellen Goemans. 'Sowieso vonden we het heel verdrietig, omdat je door zo'n project heel erg betrokken raakt bij zo'n ziekenhuis. Maar het was ook verwarrend. Want we hadden zelf een einde bedacht voor dit stuk, dat het ziekenhuis zou vallen, en nu was het ineens echt zo.'

Het stuk is volgens de makers een 'Shakespeariaanse tragedie'. 'Het was een hypersociaal ziekenhuis', zegt Manja Topper, die Aysel Erbudak speelt. 'En toen werd het ziekenhuis gekocht. En niet door mensen die zelf uit de zorg kwamen, maar een grondhandelaar en Aysel Erbudak.'

Volgens Topper leidde Erbudak het ziekenhuis als een 'keizerin Nero'. 'Heel autoritair. Er liepen zoveel persoonlijke belangen dwars door het belang van het ziekenhuis. Er zijn in dezelfde tijd een heleboel nutsbedrijven geprivatiseerd. En dit is dan een extreem voorbeeld.'

De acteurs hebben 'The Tragedy of Slaughtervaart' inmiddels al een paar keer gespeeld, Topper heeft het idee dat er ook medisch personeel in het publiek zat. 'De actualiteit heeft ons ingehaald, omdat het ziekenhuis failliet is gegaan. Soms zitten ze echt zo te knikken, dus dan denk je, die weten hoe het zit.'

Het toneelstuk vindt plaats in broedplaats Lely bij Station Lelylaan en gaat morgen officieel in première.