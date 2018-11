D66: 'Zonde als festivalterreinen verdwijnen door snelle groei stad'

D66 maakt zich zorgen over het verdwijnen van festivalterreinen in de stad door de bouw van nieuwe woningen. Zo ging afgelopen zomer de muziek voorgoed uit op Blijburg (Strafwerk en Pleinvrees) en dreigt hetzelfde lot voor de Riekerhaven (Nomads). Eerder ging het Zeeburgereiland (Magneetfestival) al voor de bijl.

Gemeenteraadslid Marijn Bosman stelde er raadsvragen over. 'De gemeente heeft toegezegd naar nieuwe locaties te zoeken, en ik wil weten hoe het daarmee staat. Het zou namelijk zonde zijn als mooie festivals verdwijnen omdat er ineens een tekort aan ruimte is doordat de stad zo snel groeit.'



Voorlopers

Volgens Bosman horen festivals bij de identiteit van de stad. 'Festivals horen bij Amsterdam en de Amsterdamse uitgaanscultuur. We zijn voorlopers op dit gebied. Daar moet wel ruimte voor zijn', vindt zij.



Win-win

Bosman wil dat het stadsbestuur onderzoekt of er mogelijkheden zijn om leegstaande industrieterreinen en bedrijventerreinen tijdelijk om te toveren tot feestlocatie. 'Deze terreinen liggen vaak ver buiten de bewoonde gebieden. Als ze leegstaan, biedt het kansen voor de evenementenindustrie om er feesten te geven. Het zou een win-win kunnen zijn voor beide partijen.'