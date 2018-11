Curatoren MC Slotervaart praten verder met één potentiële koper

De curatoren van het failliete MC Slotervaart willen met één partij in overleg over een eventuele overname van het ziekenhuis en het gebouw. Meerdere partijen hadden zich gemeld voor de koop van het Slotervaartziekenhuis.

De curatoren waren op zoek naar een koper die een 'substantieel deel' van de zorg wil voortzetten op dezelfde locatie. Van de vele partijen die zich hebben gemeld, heeft een beperkt aantal dit ook voor ogen. Deze biedingen zijn verder onderzocht en geanalyseerd. Er werd gelet op de voorwaarden waaraan een koper zich volgens de betrokken partijen zou moeten voldoen.

Eén partij

Er is vervolgens besloten om de gesprekken met één partij voort te zetten. De curatoren willen dat die partij de komende dagen onderzoekt of een doorstart nog mogelijk is. Na het weekend zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid zijn over de uitkomsten hiervan.

Interesse uit buitenland

Tientallen partijen uit zowel binnen- als buitenland hadden zich gemeld om het ziekenhuis of delen daarvan over te nemen. Zo was er een groep van 46 medisch specialisten die het MC Slotervaart eigenhandig wilde redden. Ze zijn bereid om daarvoor 50.000 euro per persoon neer te leggen.

'Schouders eronder'

Het personeel hoopt nog altijd op een doorstart. 'Als er een integere partij zou zijn die echt goede zorg wil gaan leveren, dan vind ik het hoopgevend en kunnen we er met zijn allen voor de zoveelste keer weer de schouders eronder zetten', zei Roos Blom, vice-voorzitter van de Ondernemingsraad, dit weekend tegen AT5.

Unieke functie

De SP in de gemeenteraad riep de gemeente Amsterdam donderdag nog op zoveel mogelijk te doen om het Slotervaartziekenhuis te redden. Volgens de partij heeft het ziekenhuis een unieke functie in de stad, met enkele hoogstaande specialismen.

De curatoren hebben niet bekend gemaakt met welke partij ze verder gaan praten of welk deel van de zorg voortgezet zal worden.

