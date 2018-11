Prijzen standplaats Ten Katemarkt flink omhoog: 'Ik schrok er behoorlijk van'

Op de Ten Katemarkt heerst onrust, sinds bekend werd dat de prijs van de standplaatsen omhoog gaat met maar liefst 41,6 procent. Dit betekent dat een kraam 60,82 euro per strekkende meter gaat kosten, in plaats van 42,95.

Het kwam veel mensen rauw op hun dak vallen. 'Dat is het ergste dat er kon gebeuren. Het is nu kiele kiele om nog rond te komen', vertelt een ondernemer. Het idee van de prijsstijging is om de prijzen op iedere markt hetzelfde te maken. 'Ik weet niet met welke markt ze ons willen vergelijken. Je moet wel een beetje naar de buurt kijken. Je kan ons niet vergelijken met een Albert Cuijp', vindt een ondernemer.



Naast de forse stijging van de kraamprijzen, wordt ook het parkeren rondom de markt binnenkort een stuk duurder. 'Dit is natuurlijk een ontmoedigingsbeleid van ons linkse bestuur. Ik moet bedden bezorgen en ik weet niet hoe ik een complete boxspring op een bakfiets moet gaan krijgen', reageert een bezorgde kraamhouder.



Ook vinden de ondernemers het onhandig dat de markt van 9 tot 5 geopend is. Dit omdat het precies tijdens werktijd is en toeristen vaak pas later op de dag komen. 'De huisvrouwtjes met vier kinderen zijn hier vertrokken. Die kunnen hier geen huur meer betalen. Er komen hier alleen nog tweeverdieners wonen. En wat doen die om de hypotheek te kunnen betalen? Werken', zo legt een ondernemer uit.