Agenten die toevallig in de buurt zijn voorkomen ontvoering in De Bijlmer

Begin dit jaar is een poging gedaan een persoon bij de flat Huigenbos in Zuidoost te ontvoeren. De politie was toevallig in de buurt, waardoor de ontvoering uiteindelijk mislukte.

Het slachtoffer komt op 10 april uit de flat gelopen, die op de kruising ligt met het Abcouderpad. Het slachtoffer wandelt naar zijn voertuig, maar wordt dan door meerdere mensen aangesproken. Vrij snel daarna wordt de persoon in een blauwe bestelbus geduwd.

Verdachten ontkomen

Er ontstaat een worsteling, maar agenten zijn snel ter plaatse. Door de commotie ontkomen de verdachten. 'Mijn collega's hebben zich in eerste instantie natuurlijk ontfermd over het slachtoffer. Er hebben meerdere eenheden in de buurt nog gezocht naar de verdachten, maar dat is helaas niet gelukt', aldus een woordvoerder van de politie in het AT5-programma Bureau 020.

De politie is op zoek naar getuigen die de blauwe bestelbus van het merk Citroën Jumper en de zwarte Toyota Aygo hebben gezien in de omgeving van de Trompenburgstraat op 9 of 10 april.