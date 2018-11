Minister: 'Geen 130 op A1 tussen Amsterdam en het Gooi'

De maximumsnelheid op de A1 tussen Amsterdam en het Gooi gaat niet omhoog. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra had de minister om een verhoging gevraagd.

De snelweg, waar nu op grote delen een maximusnelheid van 100 kilometer per uur geldt, is echter niet veilig genoeg voor sneller autoverkeer. Zo tekent De Telegraaf op uit mond van Verkeersminister Van Nieuwenhuizen.



'Er is te veel in- en uitvoegend verkeer. Het aanpassen van de weg om 130 kilometer per uur te kunnen rijden zou zeer ingrijpend zijn geweest voor het wegontwerp.'