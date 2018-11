Amsterdam straks een van de strengste vuurwerkgemeenten van Nederland

Door de aangekondigde nieuwe vuurwerkregels in de stad wordt Amsterdam één van de strengste gemeente van Nederland als het gaat om vuurwerk. Vanaf volgend jaar mag er alleen nog vuurwerk worden afgestoken in speciale zones.

Daarmee volgt Amsterdam het voorbeeld van Rotterdam dat eerder al een soortgelijke maatregel aankondigde. Burgemeester Halsema heeft de gemeenteraad gisteren laten weten dat ze in overleg met de Amsterdammer, stadsdelen, politie en hulpdiensten naar geschikte locaties om vuurwerk af te steken wil gaan zoeken.

Het inperken van de vrijheid om overal vuurwerk af te steken, is een landelijke trend. Vrijwel alle steden kennen vuurwerkvrije zones. Dit zijn vaak gebieden rondom bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen en kinderboerderijen. Ook uitgaansgebieden worden veelal aangewezen als vuurwerkvrij.

Wat doen andere grote steden?

Den Haag en Utrecht hebben deze zones ook. Maar daar lijkt het in die steden voorlopig bij te blijven. Die gemeente maken nog geen aanstalten om een algeheel verbod in te stellen zoals Amsterdam nu gaat doen. Utrecht wil wél, net als Rotterdam en Amsterdam, een eigen vuurwerkshow gaan organiseren om zo inwoners van de stad te ontmoedigen om zelf vuurwerk af te steken.

Veel gemeente worstelen met de vraag of ze een algeheel verbod in moeten voeren. Inwoners zijn vaak verdeeld over de kwestie en gemeenten zijn bang voor vreemde situaties als zij een verbod in stellen en een buurgemeente dat niet doet. Tegenstanders van een verbod vrezen ook dat verbieden van vuurwerk zorgt voor meer illegale handel.

Leiden en Gouda zijn ook om

Toch zijn er steden die Amsterdam en Rotterdam volgen. De gemeente Leiden wil bijvoorbeeld binnen vier jaar vuurwerkvrij zijn. Daarnaast heeft ook het college in Gouda laten weten serieus na te denken over een verbod zoals dat in Amsterdam gaat gelden.

Vuurwerkslachtoffers

Vooral het veiligheidsargument wordt vaak aangedragen in de discussie rond het wel, of niet toestaan van consumentenvuurwerk. Jaarlijks raken er, tijdens en rond, de jaarwisseling honderden mensen gewond door vuurwerk. AT5 maakte vorig jaar een portret van de toen 14-jarige Ayman, die door vuurwerk blind raakte aan een oog.