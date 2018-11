Volgende week duidelijkheid over verdwijnen I Amsterdam-letters

De I Amsterdam-letters op het Museumplein moeten verdwijnen. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde hier donderdag mee in. Wanneer de letters precies worden weggehaald, wordt pas in de loop van volgende week bekendgemaakt.

'We moeten hier nog over in overleg met Amsterdam Marketing', stelt een woordvoerder van de gemeente. Ook is het nog onduidelijk wat er met de I Amsterdam-letters gaat gebeuren.

Lees ook: Friezen zijn verdeeld over I Amsterdam-letters: 'We hebben al te veel borden'

Verschillende partijen hebben in elk geval al interesse getoond in de letters. Zo hoopt Lysanne Kuindersma van Amsterdam Lake District Tours er een dijk in Hindeloopen mee op te kunnen fleuren.

Individualistisch

De motie om de I Amsterdam-letters die op het Museumplein staan weg te halen, was afkomstig van GroenLinks. De letters zouden volgens de partij een te individualistische boodschap afgeven.

Lees ook: VVD wil I Amsterdam-letters alweer in regenboogkleuren

Het Comité tot behoud letters wierp tegen dat de letters in de loop der jaren juist door de meeste Amsterdammers zijn omarmd. 'Ze zijn een icoon geworden.'

Massatoerisme

Opvallend is dat de I Amsterdam-letters bij Sloterplas en Zuidoost gewoon mogen blijven staan. Volgens wethouder Udo Kock (D66) gaf het argument dat de letters te individualistisch zouden zijn dan ook niet de doorslag.

'Het gaat er meer om dat het op het Museumplein al wel heel druk is', stelde hij eerder. 'Het is een plek waar ze echt symbool staan voor massatoerisme.'

Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938