Sint Maartenweekend wordt bewolkt en nat

Na een mooie start van november, moeten we er nu echt aan geloven. Het wordt herfstweer.

Vrijdag kunnen we overdag nog genieten van een mooie dag met hier en daar wat opklaringen. Vanavond wordt het daarentegen bewolkt en zullen er, dankzij een aantrekkende zuidenwind, meer bladeren op de grond te zien zijn. Morgen is het overdag regenachtig en rond de 10 graden. Af en toe is de zon wel te zien.



Wie op zaterdag de straat op gaat voor Sint Maarten kan dus het beste een regenjas aantrekken. Voor kinderen met ouders die zondagavond naar buiten gaan is het kledingadvies niet veel anders. Want ook zondag moet je rekening houden met echt herfstweer; stevige wind met buien.



Volgende week start regenachtig en bewolkt. In de loop van de week lijkt er echter meer ruimte te komen voor de zon. Van winterweer is nog lang geen sprake, maar de mooie warme dagen, zijn nu echt voorbij.